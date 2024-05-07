"Тинькофф Инвестиции" подтверждают целевую цену акций ЛУКОЙЛа на уровне 8500 руб

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" подтверждают целевую цену акций "ЛУКОЙЛа" на уровне 8500 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 10% с текущих уровней, отмечается в комментарии.

" Акции "ЛУКОЙЛа" торгуются по мультипликатору EV/EBITDAна уровне 2,1х. Это предполагает дисконт более 40% к среднему историческому уровню за 2019-2021 годы. Низкий уровень мультипликатора обусловлен значительным запасом денежных средств (около 1,2 трлн рублей), который компания может тем или иным образом вернуть акционерам. Мы ожидаем либо нормализации мультипликаторов "ЛУКОЙЛа" относительно исторических значений после байбэка акций у нерезидентов, либо увеличения будущих дивидендов, либо дальнейших инвестиций в непрофильные активы", - пишут аналитики.

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