Цена бумаг X5 Retail Group может вырасти до 3260 руб. на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"

Цена бумаг X5 Retail Group может вырасти до 3260 рублей на горизонте года, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Историческая недооценка по распискам ритейлера во многом связана с иностранной пропиской бизнеса, которая не давала российской "дочке" возможность выплачивать дивиденды, - пишут эксперты в комментарии. - После завершения процесса принудительного переезда в Россию, который может занять 4-5 месяцев, возможен краткосрочный навес предложения в акциях, однако затем мы ожидаем постепенного роста мультипликаторов компании до исторических уровней. Цена расписок X5 на горизонте года может достигнуть 3260 рублей (апсайд +16%)".

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