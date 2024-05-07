Потенциал роста S&P 500 ограничен - Freedom Finance Global

Потенциал роста S&P 500 ограничен, полагает аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт.

"Потенциал роста S&P 500 ограничен в связи с отсутствием новых драйверов, - отмечает эксперт. - Инвесторы продолжат следить за комментариями руководства ФРС: сегодня состоится выступление президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари. До открытия основных торгов квартальную отчетность представит Disney. Важных релизов макростатистики не запланировано, поэтому участники рынка сосредоточат внимание на оценке финансовых результатов отдельных компаний. Ориентируемся на низкую внутридневную волатильность и нейтральный баланс рисков. Прогноз для индекса S&P 500 - диапазон 5155-5210 пунктов (от -0,5% до +0,6% относительно уровня предыдущего закрытия)".

Технический график, по оценке аналитика, выглядит все более благоприятным для "быков". "В последние дни на рынке наблюдался ряд позитивных подвижек, включая пробой 50-дневной скользящей средней, - напоминает Шмидт. - Индикатор RSI указывает на то, что инициатива переходит к покупателям. В то же время проход S&P 500 выше 5260 пунктов пока выглядит маловероятным. По нашему мнению, для обновления исторического максимума индексу широкого рынка может потребоваться более длительный период коррекции или консолидации"

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