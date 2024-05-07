Московская биржа покажет сильные финрезультаты по итогам 2024г - Freedom Finance Global

"Московская биржа" покажет такие же сильные финансовые результаты по итогам 2024 года, как и в прошлом году, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Московская биржа" продолжает обновлять рекорды по количеству клиентов-физлиц на рынке ценных бумаг, - отмечает эксперт. - Так, количество физлиц, имеющих счета у брокеров, оперирующих на Московской бирже, в апреле текущего года выросло по сравнению с мартом на 400 тыс. или на 1,3%, достигнув 31,5 млн человек. Число открытых физлицами счетов на Мосбирже в апреле 2024 года выросло на 1,5% по сравнению с мартом до 55,9 млн. Также в апреле физлица осуществили на Московской бирже через своих брокеров сделки ценных бумаг на общую сумму в 94,7 млрд руб., а среднее количество инвесторов-физлиц, заключивших сделки с ценными бумагами на бирже в апреле достигло 4 млн человек в месяц".

Наиболее востребованными ценными бумагами у россиян в текущем году по-прежнему являются корпоративные облигации, в которые россияне вложили в апреле 88 млрд руб., указывает аналитик. Ещё почти 16 млрд руб. россияне в апреле вложили в биржевые фонды, а вот из сегмента акций был отток, составивший -4,9 млрд руб. Это, на взгляд Мильчаковой, могло быть связано с тем, что многие инвесторы-физлица продавали акции после наступления дат закрытия реестра для получения дивидендов, что достаточно характерно для весенних месяцев в преддверии годовых общих собраний акционеров.

"На наш взгляд, по итогам 2024 года Московская биржа покажет такие же сильные финансовые результаты, как и в 2023 году, а также снова, вероятно, сможет выплатить дивиденды", - пролагает эксперт инвесткомпании.

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