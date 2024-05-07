Прогнозная цена акций МТС-банка составляет 2800 руб. - "КИТ Финанс Брокер"

"КИТ Финанс Брокер" позитивно оценивает перспективы МТС-банка, прогнозная стоимость бумаги составляет 2800 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Бизнес эмитента растет. Менеджмент ожидает рост кредитного портфеля к 2028 году в два раза - до 700 млрд рублей - с таргетом по ROE равному 30%, что сравнимо с показателями лучших игроков сектора. Дивидендная политика предусматривает выплату 25-50% от чистой прибыли, и по планам выплаты начнутся в 2025 году", - отмечают эксперты.

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