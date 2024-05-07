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Главная / Аналитикам / Аналитика / Доходности ОФЗ-ПД останутся вблизи текущих уровней до конца 2024г - инвестбанк "Синара"
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07 мая 2024 года 12:21
Доходности ОФЗ-ПД останутся вблизи текущих уровней до конца 2024г - инвестбанк "Синара"
Доходности рублевых гособлигаций с фиксированными купонами (ОФЗ-ПД), скорее всего, останутся вблизи текущих уровней до конца 2024 года, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин. "В таком сценарии, полагаем, по-прежнему предпочтительнее флоатеры, дающие более высокие доходности", - отмечают аналитики в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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