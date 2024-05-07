Рубль будет торговаться вблизи 92 руб./$1 к концу мая - инвестбанк "Синара"

Возможна высокая волатильность рубля в текущем месяце из-за разовых факторов, при этом в целом у национальной валюты больше шансов на укрепление, чем ослабление, по итогам мая пара доллар/рубль будет торговаться вблизи уровня 92 руб./$1, считают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"В праздничные дни на курсе рубля могут сказываться такие факторы, как неравномерное предложение валюты со стороны экспортеров, провоцирующее волатильность. Полагаем, оно станет стабильно высоким только во второй половине месяца, ближе к дате налоговых выплат (28 мая). Тем временем продолжается выкуп бизнесов у иностранных компаний. Здесь важным индикатором становится динамика пары EUR/RUB: по сильным скачкам этого курса можно определить время начала и окончания таких сделок. В отсутствие валютной ликвидности, что имеет место сейчас, данные продажи могут иногда отрицательно влиять на российскую валюту, - пишут эксперты в обзоре. - Приближается летний дивидендный сезон, когда растет спрос крупных российских компаний на рубли, необходимые для распределения выплат акционерам. В первую очередь на динамику курса отечественной валюты повлияют экспортеры. Так, "ЛУКОЙЛ" выплатит дивиденды до 22 мая на общую сумму 345 млрд руб. В свете этого фактора курс рубля, вероятно, останется вблизи текущих уровней до конца мая и в целом российская валюты сильнее, чем в 1К24. Важно отметить, что во 2К24 должна сохраниться сильная волатильность из-за несоответствия валютного спроса и предложения".

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