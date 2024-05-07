"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Visa Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $319 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Недавно обнародованные операционные и финансовые результаты эмитента за II квартал 2024 финансового года были неплохими на фоне сохраняющейся на достаточно высоком уровне деловой и потребительской активности в США и мире. При этом, несмотря на повышенные геополитические риски и значительную экономическую неопределенность, руководство Visa подтвердило свои достаточно оптимистичные прогнозы на весь текущий фингод. Наша оценка акций компании, рассчитанная методом дисконтированных денежных потоков, указывает по-прежнему весьма привлекательный "апсайд" в данных бумагах", - пишет эксперт в обзоре.

Visa Inc. - оператор крупнейшей международной платежной системы, действующей более чем в 200 странах и объединяющей свыше 14,5 тысяч финансовых учреждений. Ежегодно в системе компании обрабатывается порядка 213 млрд финансовых транзакций, а общий годовой объем проведенных платежей превышает $12,3 трлн.

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