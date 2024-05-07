"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "держать" для бумаг Polymetal с прогнозной стоимостью на уровне 334 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Василия Данилова.

"Эмитент представил нейтральные операционные результаты за 1К24. Несмотря на рост производства и выручки, реализация золотого эквивалента находится под давлением, в том числе из-за медленной распродажи накопленных ранее запасов, что, в свою очередь, будет сдерживать динамику свободного денежного потока. 11 июня компания проведет День инвестора, в ходе которого будет раскрыта обновленная стратегия, включая распределение капитала", - отмечает эксперт инвестиционной компании.

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