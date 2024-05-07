Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Татнефти

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций "Татнефти", сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Эмитент отчитался о результатах за 1К24 по РСБУ. Уверенный рост основных статей отчета о прибылях и убытках по сравнению с прошлым годом был ожидаемым в свете динамики рублевых цен на нефть. Чистая прибыль по РСБУ, из которой компания выплачивает промежуточные дивиденды - ключевой показатель для "Татнефти". Она в 2023 году была меньше, чем аналогичный показатель по МСФО, на 17%, а 2022 году - на 15%, - указывают эксперты. - Применяя коэффициент выплат на уровне 70% (использованный компанией при выплате за 9М23), мы ожидаем вклад в дивиденды на акцию за 1П24 в размере 20,6 руб. (дивдоходность за квартал - 2,9%). Наш текущий рейтинг по бумагам "Татнефти" с учетом прогнозируемой сравнительно низкой доходности FCF - "держать".

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