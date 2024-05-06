Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 91-93 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 91-93 руб./$1 на текущей неделе, полагают аналитики "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров и Анатолий Трифонов.

"Колебания курса рубля в последние две недели расширились до диапазона 91-94 руб./$1, - констатируют эксперты. - Волатильность выросла на фоне повышенного числа неторговых дней на бирже. Краткосрочную поддержку рублю оказало решение продлить обязательные продажи валютной выручки до конца апреля 2025 года. На этой неделе ожидаем колебания рубля в коридоре 91-93 руб./$1. Снижение нефтяных цен повлияет на оценку бюджетных интервенций в мае - Минфин сократит закупку валюты на рынке, снизив давление на курс рубля".

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