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06 мая 2024 года 18:09
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции First Solar с целью $224
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции First Solar Inc. с целью $224 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,9%, стоп-приказ: $171,93, говорится в комментарии инвестиционной компании. "К факторам роста можно отнести Forward P/E 9,21 при актуальном значении 20,09, позитивную отчетность компании (EPS на 10,13% лучше ожиданий) и прогноз по росту прибыли в следующем отчетном году (+53,04%)", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения котировки акций преодолели уровень сопротивления апреля 2024 года ($188,32). Пробой уровня формирует сигналы к потенциальному формированию восходящей тенденции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $171,93 риск на портфель составит 0,72%", - указывают в "Финаме". First Solar Inc. - американский производитель модулей солнечных батарей, также компания занимается обеспечением оборудования для заводов данного профиля и обеспечивает конечный сервис, включающий финансирование, строительство и техподдержку в переработке отслуживших модулей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-FIRST/SOLAR-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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