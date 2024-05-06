S&P 500 проведет торги понедельника в диапазоне 5100-5160п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 5100-5160 пунктов, полагают аналитики Freedom Finance Global.

"Внешний фон выглядит нейтрально положительным. Прогнозируем низкую внутридневную волатильность, ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5100-5160 пунктов. Баланс рисков оцениваем как нейтральный", - указывают эксперты инвестиционной компании в обзоре.

"Техническая картина становится более позитивной для "быков" после пробоя индексом широкого рынка отметки 5120 пунктов. Теперь 20-дневная скользящая будет служить поддержкой для S&P 500. Для дальнейшего улучшения технической картины требуется прорыв выше 5170 пунктов", - отмечают в Freedom Finance Global.

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