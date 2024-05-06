"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций NextEra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $79 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"Начало 2024 года было неплохим для эмитента. Компания продолжает увеличивать установленные мощности "зеленой энергетики", что отражается в капитальных затратах. Однако отрицательный FCF не препятствует выплате дивидендов. В марте был выплачен квартальный дивиденд в размере $0,515 на акцию и продлена политика по росту выплат на 10% ежегодно до 2026 года. Тем не менее дивидендная доходность на данный момент составляет 2,95%, что значительно ниже среднеотраслевого значения, - указывает эксперт. - Потенциальное замедление экономики США может вернуть интерес инвесторов к защитным активам и подстегнуть рост стоимости акций NextEra Energy. На фоне коррекции широкого рынка акции коммунального сектора за последний месяц стали лидерами роста в США. На наш взгляд, потенциал роста котировок бумаг пока не исчерпан".

NextEra Energy - крупнейшая по рыночной стоимости коммунальная компания в США, один из ведущих мировых операторов возобновляемой энергетики.

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