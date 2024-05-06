.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / ПСБ сохраняет позитивную оценку акций Соллерса
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 мая 2024 года 15:19
ПСБ сохраняет позитивную оценку акций Соллерса
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ПАО "Соллерс", сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой. "Совет директоров компании рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 89 рублей на акцию, доходность - 9,2%. 4 июля - последний день для покупки акций под дивиденды. Высокие дивиденды - следствие крепких финансовых результатов эмитента. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги "Соллерса", - пишет аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СОЛЛЕРС-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
07 мая 2024 года 09:19
Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию во вторник с сильным разрывом вниз на фоне дивидендной отсечки тяжеловесных акций "ЛУКОЙЛа", прогнозирует эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "При этом техничное падение бумаг имеет пределы, да и в области 3400 пунктов просматривается техническая поддержка... читать дальше
.07 мая 2024 года 09:08
"Финам" повысил рейтинг акций McDonald''s Corp. с "держать" до "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Игната Иванова. Прогнозная стоимость указанной бумаги на уровне $305 за штуку была при этом сохранена экспертами. "С учетом дивидендов на горизонте двенадцати... читать дальше
.06 мая 2024 года 18:48
"Финам" подтверждает рейтинг акций "ММК" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену на уровне 65,34 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 18,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Объемы производства компании в 1К 2024 показали умеренное снижение как в... читать дальше
.06 мая 2024 года 18:37
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "Делимобиля", а также исключив "префы" "Мечела". Текущий состав топ-10 акций России: "РусАгро", "ЛУКОЙЛ", "Делимобиль", "Московская биржа", Ozon, Сбербанк, "АЛРОСА",... читать дальше
.06 мая 2024 года 18:09
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции First Solar Inc. с целью $224 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,9%, стоп-приказ: $171,93, говорится в комментарии инвестиционной компании. "К факторам роста можно отнести Forward... читать дальше
.06 мая 2024 года 17:56
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Магнита" до 8600 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Бумаги уже торгуются вблизи справедливого уровня, однако они все еще интересны из-за высокой потенциальной дивидендной доходности (на уровне 13% на горизонте года). А в... читать дальше
.06 мая 2024 года 17:24
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Россети Урал" с целью 0,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 0,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Совет директоров компании... читать дальше
.06 мая 2024 года 16:58
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 5100-5160 пунктов, полагают аналитики Freedom Finance Global. "Внешний фон выглядит нейтрально положительным. Прогнозируем низкую внутридневную волатильность, ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5100-5160... читать дальше
.06 мая 2024 года 16:34
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций NextEra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $79 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова. "Начало 2024 года было неплохим для эмитента. Компания продолжает увеличивать установленные мощности... читать дальше
.06 мая 2024 года 16:06
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "ПИК-специализированный застройщик", сообщается в обзоре аналитика Марии Лукиной. "Эмитент опубликовал финансовую отчетность за 2023 год без сравнительной базы за 2022 год. Выручка за прошлый год оказалась на 3% ниже наших... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.