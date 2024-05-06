ПСБ сохраняет позитивную оценку акций Соллерса

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку перспектив цены акций ПАО "Соллерс", сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой.

"Совет директоров компании рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 89 рублей на акцию, доходность - 9,2%. 4 июля - последний день для покупки акций под дивиденды. Высокие дивиденды - следствие крепких финансовых результатов эмитента. Сохраняем позитивный взгляд на бумаги "Соллерса", - пишет аналитик.

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