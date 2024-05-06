Возможно умеренное ослабление рубля до 95-100 руб./$1 к концу года - "Астра Управление активами"

Сохраняется вероятность умеренного ослабления рубля до 95-100 руб./$1 к концу текущего года, полагает директор по инвестициям компании "Астра Управление активами" Дмитрий Полевой.

"Увеличение объема продажи валюты в мае вкупе с отложенными эффектами растущего профицита внешней торговли в марте продолжат оказывать рублю поддержку в мае и июне, - прогнозирует эксперт. - Помимо регулярных продаж валюты под налоги, текущие платежи и обязательную продажу выручки, часть экспортеров будет готовиться к предстоящим выплатам дивидендов, что также потребует продаж валюты. Одновременно из-за санкций выплаты дивидендов в адрес нерезидентов блокируются на счетах "С", хотя раньше эти средства конвертировались обратно в валюту. Поэтому чистый эффект дивидендных выплат на курс рубля нам видится положительным. Сохранение высокой ставки ЦБ также продолжит поддерживать рубль. В итоге допускаем, что в мае-июне рубль может тяготеть к диапазону 90-93 руб./$1 c последующим умеренным ослаблением до 95-100 руб./$1 к концу года. Значительных рисков для российской валюты по-прежнему не видим".

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