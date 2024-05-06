"Финам" подтверждает рейтинг акций PayPal на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций PayPal Holdings на уровне "покупать" с прогнозной стоимостью $82,6 за штуку, что предполагает потенциал роста 24% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"За последний год акции компании PayPal сильно отстали от рынка и сейчас находятся на уровне июля 2022 года, что было тогда почти дном рынка, - констатирует аналитик Никита Степанов. - Причем за этот период компания активно развивала свой бизнес. Несколько дней назад PayPal представила отчет за 1 финансовый квартал 2024 года, где продемонстрировала стремительный рост основных финансовых показателей, лучше ожиданий аналитиков. Учитывая развитие бизнеса и сильную недооценку рынком, мы все еще позитивно смотрим на акции компании, а столь сильный отчет говорит о том, что рост котировок может быть куда более уверенным".

PayPal - крупный игрок в сфере цифровых платежей. Компания известна своими цифровыми кошельками PayPal и Venmo, а также активно развивается в сегменте платежных решений для бизнеса.

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