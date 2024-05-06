.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Существуют риски ухода индекса Мосбиржи к 3400п и даже ниже во вторник - "Алор Брокер"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
06 мая 2024 года 11:58
Существуют риски ухода индекса Мосбиржи к 3400п и даже ниже во вторник - "Алор Брокер"
Существуют риски падения индекса Мосбиржи до 3400 пунктов и даже ниже на торгах во вторник, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов. "Судя по всему, основная масса инвесторов не желает активно продавать, однако и причин для роста и обновления локальных максимумов мы пока не видим. Во вторник техническая картина по индексу Мосбиржи может ухудшиться, поскольку акции "ЛУКОЙЛа" очистятся от дивидендов, и при прочих равных бенчмарк может сходить к 3400 пунктам, а то и ниже. Вес акций "ЛУКОЙЛа" в структуре индекса превышает 15%, поэтому вклад "гэпа" в него составит около минус 1%. Дивидендная доходность бумаг указанного эмитента сейчас составляет чуть более 6%. В последние годы акции довольно быстро закрывали дивидендный "гэп", но мы не уверены, что так будет в текущем году", - пишет эксперт в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
07 мая 2024 года 09:08
"Финам" повысил рейтинг акций McDonald''s Corp. с "держать" до "покупать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Игната Иванова. Прогнозная стоимость указанной бумаги на уровне $305 за штуку была при этом сохранена экспертами. "С учетом дивидендов на горизонте двенадцати... читать дальше
.06 мая 2024 года 18:48
"Финам" подтверждает рейтинг акций "ММК" на уровне "покупать" и сохраняет целевую цену на уровне 65,34 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста 18,7% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Объемы производства компании в 1К 2024 показали умеренное снижение как в... читать дальше
.06 мая 2024 года 18:37
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "Делимобиля", а также исключив "префы" "Мечела". Текущий состав топ-10 акций России: "РусАгро", "ЛУКОЙЛ", "Делимобиль", "Московская биржа", Ozon, Сбербанк, "АЛРОСА",... читать дальше
.06 мая 2024 года 18:09
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции First Solar Inc. с целью $224 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,9%, стоп-приказ: $171,93, говорится в комментарии инвестиционной компании. "К факторам роста можно отнести Forward... читать дальше
.06 мая 2024 года 17:56
"Тинькофф Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций "Магнита" до 8600 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Бумаги уже торгуются вблизи справедливого уровня, однако они все еще интересны из-за высокой потенциальной дивидендной доходности (на уровне 13% на горизонте года). А в... читать дальше
.06 мая 2024 года 17:24
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Россети Урал" с целью 0,8 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 0,6 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Совет директоров компании... читать дальше
.06 мая 2024 года 16:58
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 5100-5160 пунктов, полагают аналитики Freedom Finance Global. "Внешний фон выглядит нейтрально положительным. Прогнозируем низкую внутридневную волатильность, ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5100-5160... читать дальше
.06 мая 2024 года 16:34
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций NextEra Energy с прогнозной стоимостью на уровне $79 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова. "Начало 2024 года было неплохим для эмитента. Компания продолжает увеличивать установленные мощности... читать дальше
.06 мая 2024 года 16:06
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций ПАО "ПИК-специализированный застройщик", сообщается в обзоре аналитика Марии Лукиной. "Эмитент опубликовал финансовую отчетность за 2023 год без сравнительной базы за 2022 год. Выручка за прошлый год оказалась на 3% ниже наших... читать дальше
.06 мая 2024 года 15:42
Котировки золота могут обновить очередной максимум в $2500 за тройскую унцию до конца текущего года на фоне высокого спроса на драгоценный металл со стороны мировых центральных банков, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "По данным Всемирного совета по золоту (WGC),... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.