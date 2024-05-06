"Финам" подтверждает рейтинг акций ConocoPhillips на уровне "держать" с целевой ценой $108,6 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 11,3% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

"Отчетность ConocoPhillips за первый квартал оказалась близка к ожиданиям рынка по части выручки и прибыли, - отмечает аналитик Сергей Кауфман. - В то же время текущие темпы генерации свободного денежного потока показывают, что без роста цен на углеводороды нефтянику будет сложно повысить объем выплат акционерам. При этом текущие планы ConocoPhillips предполагают выплату $9 млрд в виде дивидендов и обратного выкупа акций в 2024 году, что соответствует скромной для сектора доходности 6,3%".

ConocoPhillips - третья по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь международным мейджорам ExxonMobil и Chevron.

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