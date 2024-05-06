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Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3400-3450п в понедельник - ПСБ
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06 мая 2024 года 09:59

Индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 3400-3450п в понедельник - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торговую сессию понедельника в диапазоне 3400-3450 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Ситуация по ключевым акциям напряженная. Кроме того, последний день бумаги "ЛУКОЙЛа" торгуются с дивидендами. Во вторник акции компании и индекс Мосбиржи начнут фондовую сессию с сильной просадки. Вполне допускаем, что на текущей неделе спрос будет сегментированным. "Лучше рынка" могут быть акции сталелитейщиков, где вопрос дивидендных выплат практически решен, также повышенным спросом могут пользоваться бумаги IT-компаний", - указывает аналитик банка в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ


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