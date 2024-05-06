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06 мая 2024 года 09:44
Особых драйверов роста цены нефти пока нет - "Алор Брокер"
Особых драйверов роста котировок нефти марки Brent в настоящее время нет, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова. "Нефть в понедельник утром торгуется чуть выше $83 за баррель. Пока попытки продавить эту поддержку не завершаются успехом, но и нет особых драйверов роста. По итогам последнего заседания ФРС США стало ясно, что надежды на скорое снижение ставки не оправдались, что негативно для всех сырьевых товаров. Геополитическая премия из нефти практически ушла, и нужен новый виток обострения на Ближнем Востоке, чтобы спекулянты активизировали покупку нефтяных контрактов. Впрочем, это может произойти в любое время", - пишет эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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