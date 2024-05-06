Особых драйверов роста цены нефти пока нет - "Алор Брокер"

Особых драйверов роста котировок нефти марки Brent в настоящее время нет, говорится в комментарии руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексея Антонова.

"Нефть в понедельник утром торгуется чуть выше $83 за баррель. Пока попытки продавить эту поддержку не завершаются успехом, но и нет особых драйверов роста. По итогам последнего заседания ФРС США стало ясно, что надежды на скорое снижение ставки не оправдались, что негативно для всех сырьевых товаров. Геополитическая премия из нефти практически ушла, и нужен новый виток обострения на Ближнем Востоке, чтобы спекулянты активизировали покупку нефтяных контрактов. Впрочем, это может произойти в любое время", - пишет эксперт.

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