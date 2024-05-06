Индекс Мосбиржи может снизиться до 3400п во вторник - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может снизиться до 3400 пунктов на торгах во вторник на фоне дивидендной отсечки в акциях "ЛУКОЙЛа", считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи открыл май снижением, волатильность повысилась. В прошедшую пятницу он снижался под 3425 пунктов, но выкупился, и сессия закрыта по нулям. Это говорит об ограниченном характере распродаж и контроле фондовых "быков" над ситуацией. Локальная слабость рынка не воспринимается как разворот доминирующего восходящего тренда. Пока все по плану, от расчетной преграды в области 3470 пунктов идет плоская коррекция", - пишет аналитик в обзоре.

"Причины снижения биржевого сантимента понятны: перекупленность рынка и достижение знаковых технических преград в индексе, слабая отчетность крупных корпораций, особенности поведения рынка в дивидендный сезон. Во вторник акции "ЛУКОЙЛа" откроются с гэпом вниз на 6% на фоне очищения от дивидендов, и в моменте это окажет сильное негативное влияние на сам индекс в минус 30 пунктов, ведь доля бумаг в структуре бенчмарка свыше 15%, - указывает Зельцер. - С технической точки зрения на фоне дивотсечки в "ЛУКОЙЛе" уже во вторник индекс Мосбиржи может слететь к 3400 пунктам. Конечно, есть и более глубокая поддержка в области 3350-3330 пунктов, где проходят скопление статичных и динамических опор, а также технический разрыв от 29 марта. Но, кажется, можно обойтись и без столь сильного "пролива". После майской коррекции летом индекс будет готов взять курс на следующую цель вверх - 3600 пунктов, как зеркальное отражение ранее пробитого боковика 3300-3000 пунктов".

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