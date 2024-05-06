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06 мая 2024 года 09:08
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Apple
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $ 197 за штуку, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Вышедшая недавно квартальная отчетность эмитента оказалась в целом неплохой. Выручка снизилась в годовом выражении из-за заметного сокращения доходов от продаж iPhone, однако превзошла ожидания, как и прибыль на акцию. Руководство компании заявило, что ожидает возобновления роста выручки в текущем финквартале, а также анонсировало рекордную по величине программу buyback и повышение дивидендов, - указывает эксперт. - Наша оценка справедливой стоимости акций Apple, рассчитанная методом дисконтированных денежных потоков (ДДП), предполагает сохранение довольно привлекательного "апсайда" в данных бумагах". Apple Inc. - американский производитель потребительской электроники под одноименным брендом, одна из крупнейших в мире компаний по рыночной капитализации. Основными продуктами являются смартфоны iPhone, ПК и ноутбуки Mac, планшеты iPad, широкая линейка носимых гаджетов и домашних устройств. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-APPLE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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