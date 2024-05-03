"Финам" снизил рейтинг бумаг Globaltrans до "держать"

"Финам" понизил рейтинг бумаг Globaltrans с "покупать" до "держать" с прогнозной стоимостью 861,7 рубля за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Полины Щукиной.

"В 11К24 общесетевой грузооборот сократился на 7,2% г/г вследствие неблагоприятных погодных условий и инфраструктурных ограничений на сети. Отрасль сталкивается с такими проблемами, как непостоянство потребительского спроса, изменение логистики и инфраструктурные ограничения, накладываемые на сеть, - указывает эксперт. - Ключевыми рисками мы видим рост ставок со стороны РЖД, а также невозможность наращения парка из-за высокой стоимости полувагонов. Вместе с тем на деятельность компании могут негативно повлиять инфляционное давление, снижение грузооборота и ставок аренды полувагонов".

"Анализ стоимости по форвардным мультипликаторам EV/EBITDA и P/E относительно аналогов предполагает таргет 827,3 руб. за бумагу с учетом 20%-го странового дисконта. Оценка по дисконтированным денежным потокам подразумевает таргет в 896,1 руб. Итоговая оценка справедливой стоимости составляет 861,7 руб. на акцию", - пишет Щукина в обзоре.

Globaltrans - ведущая группа по железнодорожным грузоперевозкам в России и странах СНГ. Компания занимается перевозкой металлургических и нефтехимических грузов, транспортирует нефтепродукты и нефть, уголь, строительные материалы.

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