Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций ConocoPhillips, сообщается в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина.

"Скорректированная чистая прибыль эмитента снизилась за 1К24 на 15% против 1К23 и 4К23 (до $2,03/акцию), что в первую очередь связано с падением цен на газ. Свободный денежный поток по-прежнему высокий, что позволяет ConocoPhillips как проводить выкуп акций, так и выплачивать фиксированные и переменные дивиденды. Финансовый результат оказался близок к оценке аналитиков, и существенных изменений в планах компании на 2024 год нет. Мы не видим существенного потенциала роста цены акций ConocoPhillips и сохраняем рейтинг "держать", - отмечает эксперт.

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