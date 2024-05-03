"Финам" повысил рейтинг акций Lam Research до "держать"

"Финам" повысил рейтинг акций Lam Research с "продавать" до "держать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Гордея Смирнова.

Прогнозная стоимость указанной бумаги была при этом сохранена экспертами на уровне $817 за штуку, что предполагает потенциал снижения 6%.

"Наша оценка стоимости акций эмитента построена на основе мультипликаторов P/E, EV/EBITDA и EV/S (NTM) компаний-аналогов, а также их исторических значений у самой компании", - отмечает Смирнов.

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством и обслуживанием оборудования для изготовления чипов.

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