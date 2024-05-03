S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5030-5120п в пятницу - Freedom Finance Global

Вероятно движение индекса S&P 500 в диапазоне 5030-5120 пунктов в течение торговой сессии пятницы, баланс рисков складывается умеренно положительный, сообщается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Виталия Кононова.

"Индекс S&P 500 ощутил поддержку около 5010 пунктов, но остается ниже 20- и 50-дневной скользящих средних. Технический график по-прежнему указывает на уязвимость рынка и повышенную вероятность второй волны коррекции с риском пробоя уровня 4950 пунктов, хотя краткосрочные перспективы способны улучшиться в случае преодоления сопротивления на отметке 5120 пунктов", - отмечает эксперт инвестиционной компании.

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