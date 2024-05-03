"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусГидро с целью 0,785 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусГидро" с целью 0,785 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,4%, стоп-приказ: 0,695 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Отчет за I квартал по РСБУ вышел умеренно позитивным. Выручка выросла на 6,5% (до 58,3 млрд руб.). Рост выручки в совокупности с незначительно выросшей себестоимостью продаж (+5%) обеспечил рост прибыли от продаж на 14% (до 27,9 млрд руб.) и EBITDA на 13% (до 33,4 млрд руб.). Результаты за I квартал по МСФО компания опубликует 29 мая", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения акции скорректировались до привлекательных уровней. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,695 руб. риск на портфель составит 0,2%", - указывают в "Финаме".

"РусГидро" входит в тройку крупнейших генерирующих компаний РФ по объему установленных мощностей. Компания управляет более чем 400 электростанциями разных типов: тепловые, гидравлические, гидроаккумулирующие, геотермальные, солнечные и ветровые.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.