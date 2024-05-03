Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $200 за штуку на фоне нейтральной оценки опубликованной отчетности эмитента за второй квартал 2024 финансового года и прогнозов менеджмента, сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Егора Толмачева.

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