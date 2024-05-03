"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "МТС" с прогнозной стоимостью на уровне 354 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина.

Дочерняя компания ПАО "МТС" - ООО "Стрим Диджитал" - инициировала выкуп до 4,2% находящихся в обращении акций материнской компании по 95 рублей за штуку. Фактически предложение ориентировано на нерезидентов, не имеющих другой возможности монетизировать российские инвестиции. При этом тендерное предложение не распространяется на ADR.

"Максимальный объем предложения составит 8 млрд руб., что, на наш взгляд, не окажет серьезного воздействия на финансовое положение эмитента. Увеличение квазиказначейского пакета позволит группе в будущем распределять больше дивидендов на акцию за счет снижения фактической суммы выплат. Сколько инвесторов готовы участвовать в подобном выкупе станет ясно по итогам сбора заявок, результаты которого должны быть объявлены в начале июня. Не исключено, что в будущем "МТС" может вновь провести подобные выкупы, но, как мы полагаем, будет ориентироваться на спрос во время текущей оферты", - отмечает Михайлин.

"С учетом максимального объем текущего предложения общий объем выкупленных акций "МТС" может составить почти 20% всех выпущенных акций. Выкуп акций на дочерние компании позволяет компании в том числе оптимизировать финансовую нагрузку во время выплаты дивидендов. При объеме дивидендов на уровне 35 руб. на акцию компания должна была бы выплатить около 70 млрд руб., но часть средств уходит дочерним компаниям и остается в структуре группы. Фактический объем выплат таким образом может быть намного ниже при обеспечении высокой доходности акционерам. Мы считаем анонс позитивным для инвестиционного профиля оператора", - пишет эксперт инвесткомпании в материале.

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