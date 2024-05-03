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03 мая 2024 года 11:16
Акции Albemarle могут стать интересными для спекулятивных покупок - Freedom Finance Global
Акции мирового лидера в производстве лития Albemarle могут стать интересными для спекулятивных покупок, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Мировой спрос на электромобили в 2024 году останется под давлением, а производящие эту продукцию компании продолжат бороться за покупателей за счет снижения цен. В этих условиях будет и далее дешеветь литий, поэтому в следующие как минимум два-три квартала финансовые результаты Albemarle также будут испытывать негативное влияние конъюнктуры. Вероятно, ключевые ставки ФРС и ЕЦБ достигнут приемлемых для бизнеса значений лишь в следующем году, даже если смягчение денежно-кредитных политик начнется еще в текущем году. Оживление спроса в обозримой перспективе может последовать лишь со стороны китайских потребителей, - пишет эксперт. - Учитывая это, мы не рекомендуем для долгосрочных покупок акции эмитента. В то же время на недельном тайм-фрейме графика этих бумаг формируется паттерн "треугольник", после пробоя которого можно будет заходить в спекулятивную сделку с потенциальным доходом около 30%". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ALBEMARLE-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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