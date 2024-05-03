Возможна стабилизация рубля на текущих уровнях в ближайшее время - SberCIB

Возможна стабилизация рубля на текущих уровнях в ближайшее время в отсутствие каких-либо новых триггеров, считают аналитики SberCIB Investment Research.

"Нефть торгуется вблизи семинедельного минимума. Рост товарных запасов нефти в США и признаки ослабления напряженности на Ближнем Востоке оказывают давление на цены. Котировки нефти марки Brent могут завершить текущую неделю вблизи $84 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка.

"Доходности большинства ОФЗ в четверг выросли в среднем на 7 б.п. Это могло быть связано с тем, что участники рынка продолжили отыгрывать повышение Банком России прогнозов по ключевой ставке на заседании 26 апреля. Торговая активность при этом несколько восстановилась. В пятницу рынок гособлигаций может стабилизироваться благодаря укреплению рубля", - отмечают в SberCIB.

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