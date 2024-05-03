Вероятна консолидация индекса Мосбиржи около 3450п в пятницу - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, будет консолидироваться вблизи уровня 3450 пунктов в течение торговой сессии в пятницу, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Поддержать рынок могут бумаги "ЛУКОЙЛа". Объем торгов акциями и их устойчивость говорят о желании инвесторов пройти через дивидендную отсечку. Что касается бумаг "Газпрома", то сейчас они находятся на важном уровне поддержки. Уход котировок ниже 157 рублей открывает перспективу их дальнейшего отката", - отмечает аналитик в комментарии.

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