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02 мая 2024 года 18:54
"Финам" подтверждает рейтинг акций Merck на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Merck & Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $147,5 за штуку, что предполагает потенциал роста 14,5% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Акции Merck за последние 6 месяцев принесли доходность в размере 25% - с существенным опережением рынка и отрасли, - пишет аналитик Зарина Саидова. - По итогам первого квартала компания отчиталась лучше прогнозов, при этом эмитент все еще выглядит недооцененным с фундаментальной точки зрения - дисконт относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S (NTM) составляет 14,5%". Merck & Co - базирующаяся в США транснациональная компания сектора здравоохранения, одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-MERCK-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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