Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для акций Сбербанка

Альфа-банк подтверждает рейтинг "выше рынка" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с целевой ценой 365 руб. для обоих типов бумаг, сообщается в комментарии аналитика Евгения Кипниса.

"Сбербанк опубликовал отчетность по МСФО за 1К24. Прибыль составила 397 млрд руб., на 1-2% выше наших ожиданий и консенсуса, - пишет эксперт. - Достаточность капитала Н20 составила 13,9% на конец 1К24, что превышает целевой уровень банка (13,3%). Сбербанк остается одним из наших фаворитов в финансовом секторе на 2024 год. Бумага торгуется на мультипликаторах 0,95х P/BV и 4,2х P/E 2024П, с дисконтом к историческим уровням, при сохраняющихся возможностях зарабатывать ROE выше исторических уровней, устойчивости к процентному риску и стремлении менеджмента банка ежегодно наращивать прибыль и дивиденды на акцию. Дивидендная доходность составит ~10,8% по итогам 2023 года (на горизонте 2 месяцев) и 12-13% по итогам 2024П, по нашим оценкам, в дополнение к росту балансовой стоимости капитала банка на 14% в 2024П. Восстановление потерь по части заблокированных активов Сбербанка может стать серьезным дополнительным катализатором для роста стоимости акций банка в этом году, на наш взгляд".

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