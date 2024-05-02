Слабая отчетность Газпрома увеличивает риски невыплаты дивидендов по итогам 2023г - Freedom Finance Global

Слабая финансовая отчетность "Газпрома" по МСФО за 2023 год увеличивает риски невыплаты компанией дивидендов по итогам прошлого года, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Газпром" выпустил отчётность по МСФО за 2023 год, которая оказалась неожиданно плохой, отмечает эксперт. Так, выручка группы "Газпром" в 2023 году упала на 27% до 8,54 трлн руб., операционный убыток "Газпрома" в 2023 году составил -364 млрд руб. против положительной операционной прибыли годом ранее. EBITDA "Газпрома" в 2023 году упала на 51% до 1,77 трлн руб. Чистый убыток, относящийся к акционерам компании, составил -629 млрд руб.

"То есть из отчётности за 2023 год ясно, что китайский рынок пока не помог "Газпрому" компенсировать потерю значительной доли на европейском рынке газа (включая поставки трубопроводного газа и СПГ), которая упала с 36% в 2021 году до 13% в 2023 году, то есть в 2,8 раза за два года, - пишет Мильчакова. - Не восполнил эту потерю пока ещё и внутренний рынок газа. Зато капитальные вложения "Газпрома" в 2023 году выросли на 10% до 3,12 трлн руб. или почти до 37% от совокупной выручки группы, что негативно повлияло на свободный денежный поток группы".

Результаты группы "Газпром" за 2023 год по МСФО в итоге оказались значительно хуже ожиданий консенсуса аналитиков, который, в том числе, не прогнозировал чистый убыток газового гиганта, да ещё в таком огромном размере. По мнению аналитика, это означает, что акционеры "Газпрома" рискуют опять не дождаться дивидендов уже по итогам 2023 года, несмотря на сделанные ранее обнадёживающие заявления менеджмента.

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