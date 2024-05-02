"Финам" подтверждает рейтинг акций Chevron на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Chevron Corp. на уровне "покупать" с целевой ценой $192,6 за штуку, что соответствует потенциалу роста 16,2% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Отчетность Chevron за первый квартал оказалась близка к ожиданиям рынка, хотя и продемонстрировала временное снижение свободного денежного потока, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - В то же время менеджмент подтвердил планы по выплатам акционерам, которые предполагают, что суммарная доходность дивидендов и обратного выкупа акций на горизонте 12 месяцев составит 9,7% - привлекательное значение для американского нефтегаза. Кроме того, в ближайшие кварталы может произойти закрытие сделки по покупке Hess, задержки по которой были одной из основных причин для отставания акций Chevron от сектора".

Chevron - вторая по капитализации американская нефтегазовая компания, уступающая по размерам лишь ExxonMobil. Деятельность Chevron включает в себя добычу и переработку нефти и газа, нефтехимию, производство СПГ, а также развитие ВИЭ.

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