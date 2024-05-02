"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amgen с целью $320

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amgen с целевой ценой $320 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15%, стоп-приказ: $255, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет в четверг, 2 мая. Аналитики ожидают роста выручки до $7,45 млрд и прибыли на акцию $3,89. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках растущего тренда, отталкиваясь от сильного уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $255 риск на портфель составит 0,40%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,91", - указывают в "Финаме".

Amgen - одна из ведущих биотехнологических компаний в мире, занимается разработкой, производством и коммерциализацией инновационных терапевтических продуктов преимущественно в области онкологии, ревматологии, кардиологии и неврологии.

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