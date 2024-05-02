Потенциал роста акций Европлана составляет около 20% - "КИТ Финанс Брокер"

Потенциал роста акций "Европлана" составляет около 20% от текущих уровней, полагают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Европлан" представил операционные результаты за первый квартал 2024 года, - отмечается в комментарии. - Объем нового бизнеса вырос на 35% г/г, достигнув 56,1 млрд рублей. Количество заключенных лизинговых сделок выросло на 34%, до 13,3 тыс. Общее число сделок компании составило 617 тыс. Также компания объявила первые после IPO дивиденды в размере 25 рублей на акцию. Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию и на наш взгляд потенциал роста акций компаний может составить около 20%".

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