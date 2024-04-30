Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 92,8-94 руб./$1 на текущей неделе - Freedom Finance Global

Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 92,8-94 руб./$1, 99,5-101 руб./EUR1 и 12,65-13 руб. за юань на текущей неделе, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Полагаем, что основными причинами ослабления рубля к мировым резервным валютам на текущей неделе являются окончание налогового периода, тревожное ожидание решения ФРС США по процентной ставке, снижение цен на нефть и низкая активность участников валютных торгов в предпраздничные дни. Решение правительства РФ о продлении требования к экспортерам об обязательной продаже валютной выручки до мая 2025 года сыграло на прошлой неделе свою роль в укреплении российской валюты, но теперь это событие представляется отыгранным рынком, - пишет эксперт в обзоре. - Перед праздниками в России также традиционно повышается спрос населения на наличную валюту, что негативно влияет на курс рубля. Кроме того, вышедшие достаточно обнадеживающие данные по росту ВВП еврозоны и стабилизации инфляции в зоне евро по итогам апреля могли повлиять положительно на рост курса единой европейской валюты по отношению к рублю. Ожидаем курс рубля на неделе в рамках 92,8-94 руб./$1, 99,5-101 руб./EUR1 и 12,65-13 руб. за юань".

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