ЕЦБ может начать снижение процентных ставок уже в июне - Freedom Finance Global

Европейский центральный банк (ЕЦБ) может начать снижение процентных ставок уже в июне текущего года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Годовая инфляция потребительских цен в еврозоне в апреле 2024 года осталась на мартовском уровне в 2,4%, сравнимом с минимальным в 2023 году уровнем ноября прошлого года, что совпало с прогнозом консенсуса аналитиков. При этом показатель помесячной инфляции в апреле замедлился. Если в марте помесячная инфляция в еврозоне составила 0,8%, то в апреле ее рост понизился до 0,6%, также совпав с прогнозом аналитиков. Основным фактором стабилизации годовой инфляции в апреле стало снижение цен на энергоресурсы в годовом выражении и замедление роста цен на непродовольственные товары, но возобновление роста цен на продовольствие не позволило годовой инфляции показать в апреле замедление. Еще одним препятствием для более существенного снижения инфляции оказался рост цен на услуги в годовом выражении, хотя в апреле цены на услуги повышались более медленными темпами, чем в марте, - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре. - Несмотря на то что годовая инфляция в еврозоне пока превышает целевой уровень ЕЦБ, она в то же время не показывает сильного отклонения от целевого уровня. Мы полагаем, что ЕЦБ может начать снижать процентные ставки уже в июне".

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