Вероятно сохранение ставки ЦБР на уровне 16% до сентября 2024г - "БКС МИ"

Вероятно сохранение текущего уровня ключевой ставки Банка России (16% годовых) до сентября 2024 года, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Инфляция в 2024 году составит не менее 5%. Повышаем прогноз ставки к концу года до 15% годовых и ждем начала смягчения в сентябре с малых шагов. Из-за высоких ставок население наращивает рублевые сбережения, которые сейчас достигли 42 трлн руб. Быстрое снижение ставки при замедлении инфляции вытолкнет сбережения (плюс проценты) в потребление и снова приведет к росту цен. Банку России крайне важно "заякорить" инфляционные ожидания и держать реальные ставки высокими", - пишут эксперты в материале инвесткомпании.

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