Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для бумаг "Мать и дитя"

Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для депозитарных расписок "Мать и дитя" с прогнозной стоимостью на уровне 1272 рублей за штуку, говорится в материале старшего аналитика Анастасии Егазарян.

"MD Medical Group опубликовала сильные операционные результаты за первый квартал текущего года. Это создает риски для повышения нашего прогноза по росту выручки на 2024 год в 13,5%", - указывает эксперт.

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