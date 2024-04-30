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30 апреля 2024 года 10:51
"БКС МИ" сохраняет среднесрочную позитивную оценку бумаг ФосАгро
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг "ФосАгро" на среднесрочном горизонте, сообщается в обзоре аналитиков. "Финансовые результаты эмитента в 4К24 упали из-за совпадения нескольких факторов: низкого производства в отчетном периоде, сезонного роста инвестрасходов и введения экспортных пошлин. Мы ожидаем улучшения показателей в последующие кварталы, - указывают эксперты. - Дивиденды в последние кварталы платятся из свободного денежного потока, поэтому решение обсудить выплаты на одном из ближайших заседаний совета директоров можно трактовать как их отсутствие за 4К23". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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