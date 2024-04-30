Дивидендный сезон продолжит поддерживать рынок акций РФ - "Финам"

Дивидендный сезон продолжит поддерживать российский рынок акций, говорится в комментарии директора по стратегии "Финама" Ярослава Кабакова.

"В общем ожидается, что дивидендный сезон сохранит свою активность, что будет способствовать укреплению индекса Мосбиржи и поддержит его оптимистические прогнозы на ближайший период (с потенциалом обновления годовых максимумов), - пишет эксперт. - Во вторник завершается первый этап сделки по продаже активов Yandex N.V., а также последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на дивиденды "ЛСР" за 2023 год".

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