Индекс Мосбиржи может вырасти до 3490-3500п во вторник - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может подняться к уровням 3490-3500 пунктов на торгах во вторник, считают эксперты БКС Экспресс.

"Также ожидаем в течение дня относительно низкую ликвидность и активность бумаг второго и третьего эшелонов. Глобально ждем рынок выше - на 3600 пунктах по индексу Мосбиржи. Ключевой драйвер - дивидендный сезон", - указывают аналитики в комментарии.

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