.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Индекс Мосбиржи может вырасти до 3490-3500п во вторник - БКС Экспресс
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
30 апреля 2024 года 09:31
Индекс Мосбиржи может вырасти до 3490-3500п во вторник - БКС Экспресс
Индекс Мосбиржи может подняться к уровням 3490-3500 пунктов на торгах во вторник, считают эксперты БКС Экспресс. "Также ожидаем в течение дня относительно низкую ликвидность и активность бумаг второго и третьего эшелонов. Глобально ждем рынок выше - на 3600 пунктах по индексу Мосбиржи. Ключевой драйвер - дивидендный сезон", - указывают аналитики в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
.
30 апреля 2024 года 17:12
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 92,8-94 руб./$1 на текущей неделе - Freedom Finance Global
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазонах 92,8-94 руб./$1, 99,5-101 руб./EUR1 и 12,65-13 руб. за юань на текущей неделе, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Полагаем, что основными причинами ослабления рубля к мировым резервным валютам на текущей неделе... читать дальше
.30 апреля 2024 года 15:39
Европейский центральный банк (ЕЦБ) может начать снижение процентных ставок уже в июне текущего года, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Годовая инфляция потребительских цен в еврозоне в апреле 2024 года осталась на мартовском уровне в 2,4%, сравнимом с минимальным... читать дальше
.30 апреля 2024 года 14:19
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 5090-5140 пунктов, ориентир на среднюю внутридневную волатильность и нейтральный баланс рисков, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Александры Шмидт. "S&P 500 продолжил тестировать сопротивление в... читать дальше
.30 апреля 2024 года 12:58
Вероятно сохранение текущего уровня ключевой ставки Банка России (16% годовых) до сентября 2024 года, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Инфляция в 2024 году составит не менее 5%. Повышаем прогноз ставки к концу года до 15% годовых и ждем начала смягчения в сентябре с малых шагов.... читать дальше
.30 апреля 2024 года 11:50
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для депозитарных расписок "Мать и дитя" с прогнозной стоимостью на уровне 1272 рублей за штуку, говорится в материале старшего аналитика Анастасии Егазарян. "MD Medical Group опубликовала сильные операционные результаты за первый квартал текущего... читать дальше
.30 апреля 2024 года 10:51
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив цены бумаг "ФосАгро" на среднесрочном горизонте, сообщается в обзоре аналитиков. "Финансовые результаты эмитента в 4К24 упали из-за совпадения нескольких факторов: низкого производства в отчетном периоде, сезонного роста... читать дальше
.30 апреля 2024 года 10:27
Дивидендный сезон продолжит поддерживать российский рынок акций, говорится в комментарии директора по стратегии "Финама" Ярослава Кабакова. "В общем ожидается, что дивидендный сезон сохранит свою активность, что будет способствовать укреплению индекса Мосбиржи и поддержит его оптимистические... читать дальше
.30 апреля 2024 года 10:04
Вероятно сохранение давления на рубль в течение торговой сессии вторника, полагают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер". "Национальная валюта в понедельник оказался под давлением. Существенных новостей, которые могли бы объяснить такую динамику не поступало. Скорее всего, такое... читать дальше
.30 апреля 2024 года 09:10
Уолл-стрит слабо выросла в понедельник в ожидании заседания ФРС. Фондовые индексы стран АТР растут на торгах во вторник за исключением Китая. Нефть слабо дешевеет во вторник утром. читать дальше
.29 апреля 2024 года 16:31
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5070-5120 пунктов в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5070-5120 пунктов в понедельник при низкой волатильности, прогнозируют аналитики Freedom Finance Global. "Скорее всего, позитив на китайских биржах обусловит продолжение ралли и на американских площадках, - полагают эксперты. - Тем не... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.