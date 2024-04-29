"Финам" сохраняет умеренно негативную оценку "префов" Сургутнефтегаза

"Финам" сохраняет умеренно негативную оценку привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на фоне вероятного снижения дивидендов по итогам 2024 года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Сургутнефтегаз" представил отчётность за первый квартал 2024 года по РСБУ. Выручка компании выросла на 57,1% г/г до 649,7 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась на 29,9% г/г до 268,5 млрд руб. Размер кубышки на конец квартала, по нашим расчётам, составил 5,9 трлн руб.", - отмечает аналитик Сергей Кауфман.

Вклад первого квартала в годовой дивиденд на привилегированную акцию, по расчётам экспертов "Финама", составляет 2,5 руб. (3,7%). При этом неопределенность относительно размера дивидендов по итогам 2024 года остаётся достаточно высокой - их размер будет зависеть от курса доллара на конец года, однако они почти гарантированно будут меньше выплат за 2023 год, подчеркивается в комментарии. По оценкам Кауфмана, если курс доллара останется у текущих значений (92 руб.), то дивиденд может составить скромные 5,6 руб. на акцию, что соответствует 8,3% доходности.

"С момента повышения нами целевой цены обыкновенных акций 10 апреля они выросли на 11%, - напоминает аналитик. - Оставшийся апсайд до нашей целевой цены в 37,2 руб. составляет 7,5%. При этом мы сохраняем умеренно негативный взгляд на привилегированные акции на фоне вероятного снижения дивидендов по итогам 2024 года. Наша целевая цена по ним составляет 51,1 руб., потенциал снижения - 24,2%. С учётом дивидендов за 2023 год (12,3 руб. на акцию) даунсайд составляет 5,9%".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.