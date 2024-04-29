Рост экономики США замедляется третий квартал подряд - Freedom Finance Global

Рост экономики США замедляется третий квартал подряд, но рецессии в этом году удастся избежать, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Экономика США в первом квартале текущего года замедлилась сильнее, чем ожидалось, - констатирует эксперт. - Так, динамика роста ВВП США в 1 квартале 2024 года составила только 1,6% в годовом выражении. Рост американского ВВП в 1 квартале, таким образом, оказался минимальным, если сравнивать с темпами роста за 3 квартал 2023 года, когда ВВП вырос на 4,9% год-к-году, и с ростом за 4 квартал 2023 года на 3,4% в годовом исчислении. То есть рост экономики США в течение последних трёх кварталов 2023-2024гг развивался "по нисходящей".

Если во втором полугодии 2023 года на рост ВВП США положительно влияла высокая занятость и рост потребительских расходов, ожививших розничную торговлю, то в первом квартале текущего года перегретый рынок труда, наоборот, стал тормозить экономический рост, подчеркивает Мильчакова.

"Негативный эффект от высоких процентных ставок ФРС по-прежнему характерен для многих предприятий и отраслей экономики США, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Тем временем в ФРС появляется всё больше сторонников возврата к повышению процентных ставок или хотя бы сохранения ставок на текущем уровне до конца года. Рецессии экономике Соединённых Штатов в этом году, безусловно, избежать удастся, но темпы роста ВВП могут оказаться даже ниже прогноза МВФ".

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