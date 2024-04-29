.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Рост экономики США замедляется третий квартал подряд - Freedom Finance Global
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
29 апреля 2024 года 12:41
Рост экономики США замедляется третий квартал подряд - Freedom Finance Global
Рост экономики США замедляется третий квартал подряд, но рецессии в этом году удастся избежать, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. "Экономика США в первом квартале текущего года замедлилась сильнее, чем ожидалось, - констатирует эксперт. - Так, динамика роста ВВП США в 1 квартале 2024 года составила только 1,6% в годовом выражении. Рост американского ВВП в 1 квартале, таким образом, оказался минимальным, если сравнивать с темпами роста за 3 квартал 2023 года, когда ВВП вырос на 4,9% год-к-году, и с ростом за 4 квартал 2023 года на 3,4% в годовом исчислении. То есть рост экономики США в течение последних трёх кварталов 2023-2024гг развивался "по нисходящей". Если во втором полугодии 2023 года на рост ВВП США положительно влияла высокая занятость и рост потребительских расходов, ожививших розничную торговлю, то в первом квартале текущего года перегретый рынок труда, наоборот, стал тормозить экономический рост, подчеркивает Мильчакова. "Негативный эффект от высоких процентных ставок ФРС по-прежнему характерен для многих предприятий и отраслей экономики США, - отмечает аналитик инвесткомпании. - Тем временем в ФРС появляется всё больше сторонников возврата к повышению процентных ставок или хотя бы сохранения ставок на текущем уровне до конца года. Рецессии экономике Соединённых Штатов в этом году, безусловно, избежать удастся, но темпы роста ВВП могут оказаться даже ниже прогноза МВФ". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-ЭКОНОМИКА-ПРОГНОЗ
.
29 апреля 2024 года 16:31
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5070-5120 пунктов в понедельник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5070-5120 пунктов в понедельник при низкой волатильности, прогнозируют аналитики Freedom Finance Global. "Скорее всего, позитив на китайских биржах обусловит продолжение ралли и на американских площадках, - полагают эксперты. - Тем не... читать дальше
.29 апреля 2024 года 15:23
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ExxonMobil и Chevron Corp., сообщается в обзоре банка. "Крупнейшие американские нефтегазовые компании ExxonMobil и Chevron опубликовали финансовую отчетность за 1К24, - отмечает аналитик Кирилл Бахтин. - В годовом... читать дальше
.29 апреля 2024 года 13:58
"Финам" сохраняет умеренно негативную оценку привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на фоне вероятного снижения дивидендов по итогам 2024 года, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Сургутнефтегаз" представил отчётность за первый квартал 2024 года по РСБУ. Выручка компании выросла на 57,1%... читать дальше
.29 апреля 2024 года 11:39
Промсвязьбанк (ПСБ) положительно оценивает перспективы цены бумаг Ozon, говорится в комментарии аналитиков банка. "Компания отчиталась за 1К24 неплохо, акции выросли более, чем на 3%, - отмечают эксперты. - Мы считаем результаты Ozon достаточно хорошими (GMV, включая услуги, вырос на 88%, до 570,2... читать дальше
.29 апреля 2024 года 10:54
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Яндекса" и целевую цену на уровне 4200 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка. "Результаты "Яндекса" за 1К24 снова превзошли ожидания, - отмечают аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Консенсус-прогноз и наши оценки выручки и EBITDA... читать дальше
.29 апреля 2024 года 10:14
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "лонг" в акциях Сбербанка против "шорта" в акциях "Газпрома", открытую 6 февраля 2024 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Доходность по идее за 2,5 месяца составила 12,4%, или 9,8% без учета... читать дальше
.29 апреля 2024 года 09:48
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает целевую цену акций МТС на уровне 344 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка. "Совет директоров "МТС" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 руб. на обыкновенную акцию. Это выше ожиданий (34 руб.), доходность - 11,2%, - отмечают аналитики. - Также СД... читать дальше
.29 апреля 2024 года 09:35
Рынки акций АТР растут, японские биржи закрыты в связи с праздником. Нефть снижается после роста по итогам прошлой недели, Brent у $88,7 за баррель. читать дальше
.29 апреля 2024 года 09:12
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события понедельника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - встреча Еврогруппы (13:00 МСК); - предварительный индекс потребительских цен Германии за апрель (15:00 МСК); - финансовые результаты "РусГидро" за 1-й кв. 2024... читать дальше
.27 апреля 2024 года 19:01
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Яндекс" представил свои финансовые результаты за 1К24, которые оказались лучше прогнозов, - отмечает эксперт. - Компания представила сразу 2 отчета: один... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.