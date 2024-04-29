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29 апреля 2024 года 11:39
ПСБ положительно оценивает перспективы цены бумаг Ozon
Промсвязьбанк (ПСБ) положительно оценивает перспективы цены бумаг Ozon, говорится в комментарии аналитиков банка. "Компания отчиталась за 1К24 неплохо, акции выросли более, чем на 3%, - отмечают эксперты. - Мы считаем результаты Ozon достаточно хорошими (GMV, включая услуги, вырос на 88%, до 570,2 млрд руб.), хотя темпы роста ожидались рынком более высокими. С другой стороны, по EBITDA результаты оказались в разы выше ожиданий (рост на 16%, до 9,3 млрд руб.), что обусловлено положительным вкладом направления финтех. Получением убытка в 1 кв. в размере 13 млрд руб. против прибыли в 10,7 млрд руб. на фоне хороших темпов роста EBITDA можно пренебречь, тем более, это связано отчасти с разовым фактором - признанием дохода в 1К23, связанного с реструктуризацией и погашением конвертируемых облигаций, и отчасти с ростом финансовых расходов уже в 1 кв. этого года". Аналитики ПСБ в целом положительно смотрят на Ozon, отмечая, что это компания роста, поэтому в целом ее убыточность обоснована активными инвестициями, но важным моментом является фокус на рентабельности и удержание EBITDA в плюсе. Стратеги банка полагают, что GMV компании продолжит расти активными темпами на уровне 70-80% в год за счет ставки компании на развитие предпринимателей. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-OZON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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