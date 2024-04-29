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29 апреля 2024 года 10:54
Альфа-банк сохраняет рейтинг акций Яндекса на уровне "выше рынка"
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Яндекса" и целевую цену на уровне 4200 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка. "Результаты "Яндекса" за 1К24 снова превзошли ожидания, - отмечают аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Консенсус-прогноз и наши оценки выручки и EBITDA превышены на 1-17%. Рост выручки ожидаемо замедлился до 40% г/г после очень сильного 2023 года. EBITDA скорр. на уровне 31,2 млрд руб. стала сюрпризом. Мы отмечаем, что активы в периметре МКПАО "Яндекс" сгенерировали 99,5% всей выручки, при этом на остальные активы приходится больший убыток, чем ожидалось. EBITDA МКПАО "Яндекс" в 1К24 составила 37,6 млрд руб. (маржа 16,5%). Таким образом, в результате реорганизации в МКПАО останутся практически все активы, генерирующие выручку, и сократится доля убыточных активов, что позитивно для фундаментальной оценки. Мы считаем квартальные результаты позитивными для котировок акций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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