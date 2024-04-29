Альфа-банк сохраняет рейтинг акций Яндекса на уровне "выше рынка"

Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Яндекса" и целевую цену на уровне 4200 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка.

"Результаты "Яндекса" за 1К24 снова превзошли ожидания, - отмечают аналитики Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Консенсус-прогноз и наши оценки выручки и EBITDA превышены на 1-17%. Рост выручки ожидаемо замедлился до 40% г/г после очень сильного 2023 года. EBITDA скорр. на уровне 31,2 млрд руб. стала сюрпризом. Мы отмечаем, что активы в периметре МКПАО "Яндекс" сгенерировали 99,5% всей выручки, при этом на остальные активы приходится больший убыток, чем ожидалось. EBITDA МКПАО "Яндекс" в 1К24 составила 37,6 млрд руб. (маржа 16,5%). Таким образом, в результате реорганизации в МКПАО останутся практически все активы, генерирующие выручку, и сократится доля убыточных активов, что позитивно для фундаментальной оценки. Мы считаем квартальные результаты позитивными для котировок акций".

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